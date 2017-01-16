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У Податковій пояснили, чи
можуть ФОПи витрачати кошти з...

У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:41

У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з...

Пропонуємо до обговорення:
Фізособи-підприємці мають право використовувати кошти з бізнес-рахунків для власних, не пов’язаних з бізнесом, потреб.

Дивися повний текст У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:41

Пока не заплатишь налоги, жить не имеешь права.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:50

  p_a_l написав:Пока не заплатишь налоги, жить не имеешь права.

Это к чему такая глупость? Наоборот, вначале живёшь, потом, по итогам, платишь налоги. ЕСВ через полмесяца после отчётного квартала, ЕН даже через полтора.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:40

  moveton написав:
  p_a_l написав:Пока не заплатишь налоги, жить не имеешь права.

Это к чему такая глупость? Наоборот, вначале живёшь, потом, по итогам, платишь налоги. ЕСВ через полмесяца после отчётного квартала, ЕН даже через полтора.

А вот когда вначале живешь, то питаешься чем? Духом божьим? Или сосед накормит до отчетного квартала?
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:56

  p_a_l написав:А вот когда вначале живешь, то питаешься чем? Духом божьим? Или сосед накормит до отчетного квартала?

В том возрасте, когда этот вопрос впервые возникает, мама кормит. А повзрослев уже каждый сам себе решает жить за сбережения с прошлого квартала или брать в долг под обещания отдать в будущем.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:05

Re: У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з.

Не, ну что вы все воспринимаете это буквально. Можно, нельзя - это лишь условности, главный вопрос, кто будет оценивать и решать. Вот, к примеру, ЧП решил со счета купить бензин. Ну и как определить, для нужд личных или для деятельности? А может я и проституток в целях деятельности предпринимателя заказываю - для содействия в деловых переговорах. Так, что эти все маневры могут быть использованы только с одной целью получить ещё один рычаг воздействия на "пересіних".
Sam17a
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:28

Re: У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з.

Так це давно було. Коли я був фоп 3 група, рахунки не гарантувались пондом, тому всі гроші зразу ж виганяв на свій "фізичний" рахунок. При переказі слід було писати магічну фразу "Переказ власних коштів. Всі податки сплачені". Раз не написав - завернули. А платив вже коли строк підходив, гроші краще на депо потримати. Взагалі є певне протиріччя - з одного боку, платити треба через 1.5 місяця після кварталу, а з іншого - під кожне виведення з підприємницького щота. І неясно, чи слід тут платити єсв, який не залежить від доходу, а визначений законом як %% мінзар.
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chipmunk
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