Фізособи-підприємці мають право використовувати кошти з бізнес-рахунків для власних, не пов’язаних з бізнесом, потреб.
Дивися повний текст У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 лют, 2020 19:41
У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби.
Додано: Вів 11 лют, 2020 20:50
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:40
А вот когда вначале живешь, то питаешься чем? Духом божьим? Или сосед накормит до отчетного квартала?
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Сер 12 лют, 2020 12:56
В том возрасте, когда этот вопрос впервые возникает, мама кормит. А повзрослев уже каждый сам себе решает жить за сбережения с прошлого квартала или брать в долг под обещания отдать в будущем.
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:05
Re: У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з.
Не, ну что вы все воспринимаете это буквально. Можно, нельзя - это лишь условности, главный вопрос, кто будет оценивать и решать. Вот, к примеру, ЧП решил со счета купить бензин. Ну и как определить, для нужд личных или для деятельности? А может я и проституток в целях деятельности предпринимателя заказываю - для содействия в деловых переговорах. Так, что эти все маневры могут быть использованы только с одной целью получить ещё один рычаг воздействия на "пересіних".
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:28
Re: У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з.
Так це давно було. Коли я був фоп 3 група, рахунки не гарантувались пондом, тому всі гроші зразу ж виганяв на свій "фізичний" рахунок. При переказі слід було писати магічну фразу "Переказ власних коштів. Всі податки сплачені". Раз не написав - завернули. А платив вже коли строк підходив, гроші краще на депо потримати. Взагалі є певне протиріччя - з одного боку, платити треба через 1.5 місяця після кварталу, а з іншого - під кожне виведення з підприємницького щота. І неясно, чи слід тут платити єсв, який не залежить від доходу, а визначений законом як %% мінзар.
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:16
chipmunk, да всё просто. Если упрощенец, то выводи на физика (да и вообще выполняй любой платёж) когда угодно и сколько угодно. Главное, заплати налоги вовремя. Все эти странные требования при этом писать что-то специальное в назначении платежа - это налоговой делать нечего. Сейчас их, вроде, приструнили и они уже такой ерундой не занимаются. Во всяком случае, моя претензий не имеет даже при пустом назначении платежа.
Вот если сидеть на общей системе налогообложения, то действительно важно списываешь на расходы фирмы/предпринимателя и этим уменьшаешь налоги или выводишь прибыль, с которой все налоги, если не уже заплачены, то их сумма уже от платежа не изменится. Но какой журналист будет различать, когда можно всех предпринимателей в одну кучу свалить?
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:24
что можно даже коммуналку платить?
ну например за электричество, воду или квартплату?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:35
Ну да. Даже в этой новости явным текстом написано: "предприниматель имеет право свободно пользоваться средствами с расчетного счета, который открыт для осуществления предпринимательской деятельности". Почему у Нацбанка другое мнение - это дело тёмное. С другой стороны, платежи проводит, как раз, Нацбанк, поэтому его мнение весомее
|