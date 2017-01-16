У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з...

Додано: Сер 12 лют, 2020 19:16

chipmunk, да всё просто. Если упрощенец, то выводи на физика (да и вообще выполняй любой платёж) когда угодно и сколько угодно. Главное, заплати налоги вовремя. Все эти странные требования при этом писать что-то специальное в назначении платежа - это налоговой делать нечего. Сейчас их, вроде, приструнили и они уже такой ерундой не занимаются. Во всяком случае, моя претензий не имеет даже при пустом назначении платежа.



Вот если сидеть на общей системе налогообложения, то действительно важно списываешь на расходы фирмы/предпринимателя и этим уменьшаешь налоги или выводишь прибыль, с которой все налоги, если не уже заплачены, то их сумма уже от платежа не изменится. Но какой журналист будет различать, когда можно всех предпринимателей в одну кучу свалить?