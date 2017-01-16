moveton
ещё скажите что можно в супермаркете хлеб или молоко купить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 19:40
moveton
ещё скажите что можно в супермаркете хлеб или молоко купить...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:41
Re: У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з.
Мишу я свого часу купив карткою ключ до рахунку, аби не платити за його відкриття
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:01
Додано: Сер 12 лют, 2020 20:13
что бы оплачивать расходы связанные с бизнес деятельностью - например - заправка служебного транспорта, покупка канцтоваров, оплата гостиницы в командировке
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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