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У Податковій пояснили, чи
можуть ФОПи витрачати кошти з...

У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:40

moveton
ещё скажите что можно в супермаркете хлеб или молоко купить...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:41

Re: У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з.

  uaprofi написав:ещё скажите что можно в супермаркете хлеб или молоко купить...

Мишу я свого часу купив карткою ключ до рахунку, аби не платити за його відкриття ;)
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:01

  uaprofi написав:ещё скажите что можно в супермаркете хлеб или молоко купить...

Как уже правильно замечено, а для чего ж тогда делают карты "ключ ко счёту"?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:13

  moveton написав:Как уже правильно замечено, а для чего ж тогда делают карты "ключ ко счёту"?


что бы оплачивать расходы связанные с бизнес деятельностью - например - заправка служебного транспорта, покупка канцтоваров, оплата гостиницы в командировке
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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