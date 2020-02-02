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Зупинка експорту "світла" з
України підірве економіку -...

Зупинка експорту "світла" з України підірве економіку -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:15

Зупинка експорту "світла" з України підірве економіку -...

Пропонуємо до обговорення:
Введення в Україні додаткової плати для експортерів електроенергії призведе до зупинки експорту струму і матиме вкрай негативний вплив на економіку країни. Про це заявила народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб.

Дивися повний текст Зупинка експорту \"світла\" з України підірве економіку - депутат.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:15

а че в эвропе налоги платят как и у нас только сыкуны.....
yil56
 
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