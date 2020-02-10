Про це повідомляє motorcar.
Дивися повний текст Renault представить автомобіль із заводським ГБО в Україні.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 20:16
Renault представить автомобіль із заводським ГБО в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Renault представить автомобіль із заводським ГБО в Україні.
Додано: Вів 11 лют, 2020 20:16
???? Заводское ГБО ставится по желанию покупателя с 2009 года. Ну, по крайней мере на Логан и Сондеро. Система подачи топлива, с завода, адаптирована к ГБО.
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