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Renault представить автомобіль
із заводським ГБО в Україні

Renault представить автомобіль із заводським ГБО в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:16

Renault представить автомобіль із заводським ГБО в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє motorcar.

Дивися повний текст Renault представить автомобіль із заводським ГБО в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:16

???? Заводское ГБО ставится по желанию покупателя с 2009 года. Ну, по крайней мере на Логан и Сондеро. Система подачи топлива, с завода, адаптирована к ГБО.
Sam17a
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