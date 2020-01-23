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ДТЕК допускає оскарження рішення НКРЕКП про оплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 лют, 2020 20:18
Пропонуємо до обговорення:
Група ДТЕК розглядає можливість оскарження внесення Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), зміни до Кодексу системи передачі про зобов'язання експортерів електроенергії оплачувати тариф на її передачу.
Дивися повний текст ДТЕК допускає оскарження рішення НКРЕКП про оплату експортерами е/е тарифу на її передачу
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Додано: Вів 11 лют, 2020 20:18
а говорили что промышленость платит больше населения а они вообще не платят!!!!!!!!!
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yil56
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