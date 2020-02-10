І при цьому кожному четвертому пенсіонеру доводиться ще й працювати.
Дивися повний текст Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з пенсіями буде більше.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 21:35
Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з...
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Дивися повний текст Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з пенсіями буде більше.
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