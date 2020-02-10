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Накопичуйте хто як може: експерт
пояснив, чому проблем з...

Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:35

Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з...

Пропонуємо до обговорення:
І при цьому кожному четвертому пенсіонеру доводиться ще й працювати.

Дивися повний текст Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з пенсіями буде більше.
R2
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