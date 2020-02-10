І при цьому кожному четвертому пенсіонеру доводиться ще й працювати.
Дивися повний текст Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з пенсіями буде більше.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 21:35
Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з пенсіями буде більше.
Додано: Сер 12 лют, 2020 00:32
"При этом в прошлом году почти вдвое увеличилось количество пенсионеров, получающих более 10 тысяч гривен, – с 1,2% до 2,3% от общего количества". - красиво жить не запретишь, а мы потерпим еще. Терпеть у нас в крови.
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