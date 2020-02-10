І при цьому кожному четвертому пенсіонеру доводиться ще й працювати.
Дивися повний текст Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з пенсіями буде більше.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 21:35
Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з пенсіями буде більше.
Додано: Вів 11 лют, 2020 21:36
Проблеми з пенсійним забезпеченням по солідарній системі будуть зростати і пов'язано це з трудовою міграцією і тіньовою зайнятістю. Трудові мігранти не приймають участі в наповненні Пенсійного фонду і ця тенденція буде загострюватись, якщо потік трудових мігрантів і дальше буде зростати. Стосовно НПФ ключова проблема забезпечення купівельної спроможності накопичених коштів та запобігання їх знеціненню це програма мінімум.
Додано: Сер 12 лют, 2020 00:32
"При этом в прошлом году почти вдвое увеличилось количество пенсионеров, получающих более 10 тысяч гривен, – с 1,2% до 2,3% от общего количества". - красиво жить не запретишь, а мы потерпим еще. Терпеть у нас в крови.
Додано: Сер 12 лют, 2020 10:43
С задачей поделить это повышение на остальных 97.7% помочь? -- или и так получится?..
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:44
Так простите! Так а для чего из моей зарплаты удерживают сумму страхового взноса, и накой.... работодатель платит. Давайте я эту сумму и буду собирать в независимый фонд. Это что такой пробничек: потереть и понюхать. Только многие трут и понюхать не успевают, за отсутствием возможностей. В независимый фонд, как раньше госстрах, был такой накомительный- перечислялись, перечисляли- окончательную сумму удержали и х...як, вы слушали маяк. Деньги ушли в неизвестном направлении.
Додано: Сер 12 лют, 2020 12:17
Re: Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з
А когда процент по депозитам будет около 8 процентов годовых, вообще будет интересно.
Додано: Сер 12 лют, 2020 12:19
Давайте. Но чур как только вторая ситуация случится -- на митинги, как сейчас с УкрБудом ("добудуй!"), не ходить?..
Додано: Сер 12 лют, 2020 12:31
Re: Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з
Ну - реально там ситуація ще гірша . Буде провал в кількості працюючих через спад народжуваності в 90-х . І солідарна система не справлятиметься в принципі . Накопичувати свою власну пенсію - у нас поки немає чогось , що стільки часу проживе , збереже ваші гроші і потім їх вам повертатиме . Плюс інфляція чи девальвація . Тому ніхто не знає , що робити . По-хорошому - треба обрізати пенсію абсолютно всім до однакового рівня мінімального , а решту - хто як собі сам і зробить . Але ж у нас найбільші пенсії отримують бюджетники різного пошибу переважно - а вони не допустять для себе такого ... А ще судді з довічним утриманням ...
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