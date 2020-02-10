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Накопичуйте хто як може: експерт
пояснив, чому проблем з...

Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:35

Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з...

Пропонуємо до обговорення:
І при цьому кожному четвертому пенсіонеру доводиться ще й працювати.

Дивися повний текст Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з пенсіями буде більше.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:36

Проблеми з пенсійним забезпеченням по солідарній системі будуть зростати і пов'язано це з трудовою міграцією і тіньовою зайнятістю. Трудові мігранти не приймають участі в наповненні Пенсійного фонду і ця тенденція буде загострюватись, якщо потік трудових мігрантів і дальше буде зростати. Стосовно НПФ ключова проблема забезпечення купівельної спроможності накопичених коштів та запобігання їх знеціненню це програма мінімум.
sus_taras
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 00:32

"При этом в прошлом году почти вдвое увеличилось количество пенсионеров, получающих более 10 тысяч гривен, – с 1,2% до 2,3% от общего количества". - красиво жить не запретишь, а мы потерпим еще. Терпеть у нас в крови.
777serg87
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:43

  777serg87 написав:"При этом в прошлом году почти вдвое увеличилось количество пенсионеров, получающих более 10 тысяч гривен, – с 1,2% до 2,3% от общего количества". - красиво жить не запретишь, а мы потерпим еще. Терпеть у нас в крови.

С задачей поделить это повышение на остальных 97.7% помочь? -- или и так получится?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:44

Так простите! Так а для чего из моей зарплаты удерживают сумму страхового взноса, и накой.... работодатель платит. Давайте я эту сумму и буду собирать в независимый фонд. Это что такой пробничек: потереть и понюхать. Только многие трут и понюхать не успевают, за отсутствием возможностей. В независимый фонд, как раньше госстрах, был такой накомительный- перечислялись, перечисляли- окончательную сумму удержали и х...як, вы слушали маяк. Деньги ушли в неизвестном направлении.
annalanina7240
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:17

Re: Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з

А когда процент по депозитам будет около 8 процентов годовых, вообще будет интересно.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:19

  annalanina7240 написав:Так простите! Так а для чего из моей зарплаты удерживают сумму страхового взноса, и накой.... работодатель платит. Давайте я эту сумму и буду собирать в независимый фонд. Это что такой пробничек: потереть и понюхать. Только многие трут и понюхать не успевают, за отсутствием возможностей. В независимый фонд, как раньше госстрах, был такой накомительный- перечислялись, перечисляли- окончательную сумму удержали и х...як, вы слушали маяк. Деньги ушли в неизвестном направлении.

Давайте. Но чур как только вторая ситуация случится -- на митинги, как сейчас с УкрБудом ("добудуй!"), не ходить?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:31

Re: Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з

Ну - реально там ситуація ще гірша . Буде провал в кількості працюючих через спад народжуваності в 90-х . І солідарна система не справлятиметься в принципі . Накопичувати свою власну пенсію - у нас поки немає чогось , що стільки часу проживе , збереже ваші гроші і потім їх вам повертатиме . Плюс інфляція чи девальвація . Тому ніхто не знає , що робити . По-хорошому - треба обрізати пенсію абсолютно всім до однакового рівня мінімального , а решту - хто як собі сам і зробить . Але ж у нас найбільші пенсії отримують бюджетники різного пошибу переважно - а вони не допустять для себе такого ... А ще судді з довічним утриманням ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:42

Re: Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з

А кстати да, не нужно мне их пенсии, пусть вернут мои взносы и с хотя бы процентами по ставке НБУ.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:03

Re: Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з

хватит пиарить эти
И мало кто на официальном уровне рассказывает жителям Украины о преимуществах сотрудничества с негосударственными пенсионными фондами (НПФ).
депозиті значительно лучше, депозит учасник ФГО ,а не государственый частный фонд завтра обанкротиться и все ...
yama
 
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