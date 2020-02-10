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Накопичуйте хто як може: експерт
пояснив, чому проблем з...

Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:14

Re: хто як може

Проблемы с пенсионным обеспечением это следствие проблем в государстве.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:33

  sal написав:Проблемы с пенсионным обеспечением это следствие проблем в государстве.

Вот только эти проблемы _во всех_ государствах вылазить начинают...
_hunter
 
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