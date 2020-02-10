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Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:14
Проблемы с пенсионным обеспечением это следствие проблем в государстве.
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sal
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Додано: Сер 12 лют, 2020 14:33
sal написав:
Проблемы с пенсионным обеспечением это следствие проблем в государстве.
Вот только эти проблемы _во всех_ государствах вылазить начинают...
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_hunter
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