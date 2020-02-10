Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з...

Додано: Сер 12 лют, 2020 16:10

Проблема в том что нет никакой системы , законодательства и правил для данного рынка.

2 фактора: до тех пор пока гривна каждые 5-8 лет падает (2004,2008,2014.....), а инфляция в среднем почти всегда больше 10% в гривне копить нет никакого смысла, так как в конце каждого периода ваши сбережения сокращаются в разы.



Про НПФ: моя мать с 2004 года стала вкладывать в один "швейцарский" НПФ с платежом в 100$ в месяц программа рассчитана на 10 лет. Сначала это было 500 грн потом 800 и так далее. Программа заключалась в долларах, что и указано в договоре.

Однако когда в 2015 году пришло время получать данную пенсию то оказалось что в определённый момент компания перевела все платежи в гривну, "как того требует законодательство" и в итоге

Общая накопления сумма оказалась В 4 РАЗА меньше даже с учётом набежавших процентов чем если бы она просто откладывала в тумбочку 100$. За 10 лет сменилось 4 юридических лица под одной вывеской и претензии предъявить некому.