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Накопичуйте хто як може: експерт
пояснив, чому проблем з...

Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:14

Re: хто як може

Проблемы с пенсионным обеспечением это следствие проблем в государстве.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:33

  sal написав:Проблемы с пенсионным обеспечением это следствие проблем в государстве.

Вот только эти проблемы _во всех_ государствах вылазить начинают...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:10

Проблема в том что нет никакой системы , законодательства и правил для данного рынка.
2 фактора: до тех пор пока гривна каждые 5-8 лет падает (2004,2008,2014.....), а инфляция в среднем почти всегда больше 10% в гривне копить нет никакого смысла, так как в конце каждого периода ваши сбережения сокращаются в разы.

Про НПФ: моя мать с 2004 года стала вкладывать в один "швейцарский" НПФ с платежом в 100$ в месяц программа рассчитана на 10 лет. Сначала это было 500 грн потом 800 и так далее. Программа заключалась в долларах, что и указано в договоре.
Однако когда в 2015 году пришло время получать данную пенсию то оказалось что в определённый момент компания перевела все платежи в гривну, "как того требует законодательство" и в итоге
Общая накопления сумма оказалась В 4 РАЗА меньше даже с учётом набежавших процентов чем если бы она просто откладывала в тумбочку 100$. За 10 лет сменилось 4 юридических лица под одной вывеской и претензии предъявить некому.
kalatur99
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:37

Re: Зе

По его словам, вкладывая в экономику, в инфраструктуру страны, есть возможность, что пенсии будут расти.
“После таких инвестиций появится больше рабочих мест, будет работать больше людей. Таким образом, вырастут поступления в бюджет”, – подчеркнул Зеленский.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:33

  _hunter написав:
  sal написав:Проблемы с пенсионным обеспечением это следствие проблем в государстве.

Вот только эти проблемы _во всех_ государствах вылазить начинают...

:mrgreen:
- https://sprotyv.info/news/portugaliya-b ... annoj-s-rf ?
Как сказать.
Например Пол Гетти говорил это на свой лад:
"Нефть и демократия не смешиваются".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:47

Накапливайте в лайфовых страховых компаниях. И накопление и защита. Компании существуют сотни лет. Это должно о чем то говорить. О надежности вперв очередь. Кому интересно обращайтесь.
fedorinf
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:41

А можно не платить взносы в ПФУ и платить НПФ? Или накапливать эти взносы под матрасом?
К чему эта идиотская статья? Государтво дерет три шкуры налогов со всех и всего! С того что осталось надо еще и в негосударственном пенсионном фонде накапливать!?
Или может это государтво когда-нибудь начнет резать свои расходы на содержание гос. аппарата и уменьшать налоги, чтобы мы могли что-то накапливать???
eduard_k
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