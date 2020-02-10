Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з...

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Додано: Сер 12 лют, 2020 14:14
Re: хто як може
Проблемы с пенсионным обеспечением это следствие проблем в государстве.
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:33
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:10
Проблема в том что нет никакой системы , законодательства и правил для данного рынка.
2 фактора: до тех пор пока гривна каждые 5-8 лет падает (2004,2008,2014.....), а инфляция в среднем почти всегда больше 10% в гривне копить нет никакого смысла, так как в конце каждого периода ваши сбережения сокращаются в разы.
Про НПФ: моя мать с 2004 года стала вкладывать в один "швейцарский" НПФ с платежом в 100$ в месяц программа рассчитана на 10 лет. Сначала это было 500 грн потом 800 и так далее. Программа заключалась в долларах, что и указано в договоре.
Однако когда в 2015 году пришло время получать данную пенсию то оказалось что в определённый момент компания перевела все платежи в гривну, "как того требует законодательство" и в итоге
Общая накопления сумма оказалась В 4 РАЗА меньше даже с учётом набежавших процентов чем если бы она просто откладывала в тумбочку 100$. За 10 лет сменилось 4 юридических лица под одной вывеской и претензии предъявить некому.
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:37
Re: Зе
По его словам, вкладывая в экономику, в инфраструктуру страны, есть возможность, что пенсии будут расти.
“После таких инвестиций появится больше рабочих мест, будет работать больше людей. Таким образом, вырастут поступления в бюджет”, – подчеркнул Зеленский.
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:33
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Как сказать.
Например Пол Гетти говорил это на свой лад:
"Нефть и демократия не смешиваются".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:47
Накапливайте в лайфовых страховых компаниях. И накопление и защита. Компании существуют сотни лет. Это должно о чем то говорить. О надежности вперв очередь. Кому интересно обращайтесь.
Додано: Сер 12 лют, 2020 18:41
А можно не платить взносы в ПФУ и платить НПФ? Или накапливать эти взносы под матрасом?
К чему эта идиотская статья? Государтво дерет три шкуры налогов со всех и всего! С того что осталось надо еще и в негосударственном пенсионном фонде накапливать!?
Или может это государтво когда-нибудь начнет резать свои расходы на содержание гос. аппарата и уменьшать налоги, чтобы мы могли что-то накапливать???
Додано: Сер 12 лют, 2020 20:55
Проблемы в тех странах, где нет накопительной формы.
Против не порядочных накопительных фондов есть одно средство - покупать недвигу.
Додано: Сер 12 лют, 2020 21:24
В целом затея так себе если глянуть на темпы уменьшения населения. Киев да, а ближе к глубинке что-то не складывается. Кто жить в этих кирпичах будет через 20-50 лет?
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