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Накопичуйте хто як може: експерт
пояснив, чому проблем з...

Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 06:58

Что за бред!!! Сегодня компания есть, завтра ее нет , и денег тоже нет, дальше гривна это не та денежная единица в которой можно это делать инфляция сожрёт все накопление, покупайте недвижимость и задавайте у аренду и не нужно будет ждать пенсионного возраста , или акции , землю , что может приносить каждый год доход!!!
megaline_com
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З нами з: 13.02.20
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