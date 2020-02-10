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Накопичуйте хто як може: експерт пояснив, чому проблем з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 лют, 2020 06:58
Что за бред!!! Сегодня компания есть, завтра ее нет , и денег тоже нет, дальше гривна это не та денежная единица в которой можно это делать инфляция сожрёт все накопление, покупайте недвижимость и задавайте у аренду и не нужно будет ждать пенсионного возраста , или акции , землю , что может приносить каждый год доход!!!
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Додано: Чет 13 лют, 2020 08:52
Закид пройшов. Люди вкинулися в базікання замість щоб хватитися за вили. Пенсії відмінять ((
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