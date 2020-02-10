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Білл Гейтс за понад $600 млн купив екояхту (фото, відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 лют, 2020 23:10
Пропонуємо до обговорення:
Другий найбагатший чоловік у світі, засновник компанії Microsoft Білл Гейтс обзавівся незвичайної екологічної яхтою.
Дивися повний текст Білл Гейтс за понад $600 млн купив екояхту (фото, відео)
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