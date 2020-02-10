Другий найбагатший чоловік у світі, засновник компанії Microsoft Білл Гейтс обзавівся незвичайної екологічної яхтою.
Дивися повний текст Білл Гейтс за понад $600 млн купив екояхту (фото, відео).
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Додано: Вів 11 лют, 2020 23:10
Білл Гейтс за понад $600 млн купив екояхту (фото, відео)
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Дивися повний текст Білл Гейтс за понад $600 млн купив екояхту (фото, відео).
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:31
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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