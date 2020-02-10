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Білл Гейтс за понад $600 млн
купив екояхту (фото, відео)

Білл Гейтс за понад $600 млн купив екояхту (фото, відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 23:10

Білл Гейтс за понад $600 млн купив екояхту (фото, відео)

Пропонуємо до обговорення:
Другий найбагатший чоловік у світі, засновник компанії Microsoft Білл Гейтс обзавівся незвичайної екологічної яхтою.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 23:10

Новость опровергли два дня назад. Не позорьтесь
ikudinow
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:31

  ikudinow написав:Новость опровергли два дня назад. Не позорьтесь

Они тоже через 2 дня опровергнут :D
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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