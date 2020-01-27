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Гетманцев заявив про
необхідність підтримки малого...

Гетманцев заявив про необхідність підтримки малого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 00:05

Гетманцев заявив про необхідність підтримки малого...

Пропонуємо до обговорення:
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про необхідність розробки комплексної програми підтримки переходу малого бізнесу на безготівкові розрахунки.

Дивися повний текст Гетманцев заявив про необхідність підтримки малого бізнесу в переході на безготівковий розрахунок.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 00:05

Суть загнать всех в банк и доить доить доить на каждой операции :)
Igorten
 
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