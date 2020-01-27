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Гетманцев заявив про необхідність підтримки малого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 00:05
Пропонуємо до обговорення:
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про необхідність розробки комплексної програми підтримки переходу малого бізнесу на безготівкові розрахунки.
Дивися повний текст Гетманцев заявив про необхідність підтримки малого бізнесу в переході на безготівковий розрахунок
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R2
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Додано: Сер 12 лют, 2020 00:05
Суть загнать всех в банк и доить доить доить на каждой операции :)
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Igorten
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Додано: Сер 12 лют, 2020 10:44
Igorten написав:
Суть загнать всех в банк и доить доить доить на каждой операции
Странно -- у китайцев наоборот получилось.
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_hunter
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