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Регулятор знизить плату за
розподіл газу для тих, хто...

Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 17:28

Тракторист Не буду оплачивать ,но в личном кабинете Уже висит сумма ,такая как выше написано.Не оплачу это долг. :mrgreen:
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 15:05

  LutsMan написав:
  _hunter написав:Логика проста: не пользуешься -- отключайся.

А лично Вы пробовали отключиться от какого-либо "ненавязчивого" сервиса нашего государства ? Например от Центрального отопления. Рекомендую попробовать, узнаете много нового.

+1 Отключиться от газа в многоквартирном доме НЕВОЗМОЖНО, т.е. даже если подать заявку, и будет опломбирован вентиль на входе в квартиру, все-равно будут приходить квитанции за транспортировку. Мы же давление до вентиля обеспечили, а то что потребления нет и отключены, нас не волнует согласно нового постановления.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 15:12

  _hunter написав:Ничего не понял. В прошлом году в месяц в среднем потреблялось за сто кубов. А в этом году будет три? -- за счет чего такое падение потребления?

А что тут удивительного?
Простой переход на альтернативное отопление, было газом- стало электрикой, дровами, палетами...
И идиотизм всего этого состоит в том что ПЕРЕПЛАТА просто драконовская,
вот простой пример, в прошлом году отопление было газом - 2000 кубов за год, в этом все на электрике-только газовая плита, НО по новому ВСЕ РАВНО нужно платить ВЕСЬ ГОД как за потребление 2000 кубов, хотя по факту текущий год потребление 30 кубов., и это даже НЕ СЧИТАЯ того что за ПРОШЛЫЙ год УЖЕ заплачено за транспортировку газа в ТАРИФЕ!!!

Зе"""м в действии. "Не-не они не такие" (с)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:29

  _Mykola_ написав:
  _hunter написав:Ничего не понял. В прошлом году в месяц в среднем потреблялось за сто кубов. А в этом году будет три? -- за счет чего такое падение потребления?

А что тут удивительного?
Простой переход на альтернативное отопление, было газом- стало электрикой, дровами, палетами...
И идиотизм всего этого состоит в том что ПЕРЕПЛАТА просто драконовская,
вот простой пример, в прошлом году отопление было газом - 2000 кубов за год, в этом все на электрике-только газовая плита, НО по новому ВСЕ РАВНО нужно платить ВЕСЬ ГОД как за потребление 2000 кубов, хотя по факту текущий год потребление 30 кубов., и это даже НЕ СЧИТАЯ того что за ПРОШЛЫЙ год УЖЕ заплачено за транспортировку газа в ТАРИФЕ!!!

Зе"""м в действии. "Не-не они не такие" (с)

Удивительны тут три оставшихся куба -- что мешает перейти полностью?

Зато в следующем -- ууухъ -- всего за 36 кубов :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:35

  _hunter написав:Зато в следующем -- ууухъ -- всего за 36 кубов

в следующем году они ещё что нибудь придумают, что бы обобрать вас по полной - не забывайте в какой стране вы живёте... :D
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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