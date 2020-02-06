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Ямкові ремонти доріг повинні піти в минуле - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 лют, 2020 09:15
Пропонуємо до обговорення:
Про це президент заявив під час заходу «Зшити України: безпека, будівництво, фінансування» в Києві.
Дивися повний текст Ямкові ремонти доріг повинні піти в минуле - Зеленський
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Додано: Сер 12 лют, 2020 09:16
Что делать с ямой/ямами?
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