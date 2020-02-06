Про це президент заявив під час заходу «Зшити України: безпека, будівництво, фінансування» в Києві.
Дивися повний текст Ямкові ремонти доріг повинні піти в минуле - Зеленський.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 09:15
Ямкові ремонти доріг повинні піти в минуле - Зеленський
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ямкові ремонти доріг повинні піти в минуле - Зеленський.
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:23
Додано: Сер 12 лют, 2020 23:38
Re: Ямкові ремонти доріг повинні піти в минуле - Зеленський
Конкретизирую вопрос о концессии и конкретных вещах, как инженер - технолог:
При строительстве новых дорог будет ли предусмотрены новые "ништяшки" в виде и по примеру:
Автоматических Зарядных станций и т.д.
Для перспективного "зелёного" Общественного транспорта, и пр.
Куритиба нам не достичь, но видеть свои перспективы?
Это не из пустого в порожнее.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 12 лют, 2020 23:40
Re: Ямкові ремонти доріг повинні піти в минуле - Зеленський
Просто если Государство, как основной заказчик не видит перспективы в таких заказах, на базе отечественного производителя, то ...???
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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