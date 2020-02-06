Ямкові ремонти доріг повинні піти в минуле - Зеленський

Додано: Сер 12 лют, 2020 23:40

Просто если Государство, как основной заказчик не видит перспективы в таких заказах, на базе отечественного производителя, то ...???

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.