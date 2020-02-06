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Ямкові ремонти доріг повинні
піти в минуле - Зеленський

Ямкові ремонти доріг повинні піти в минуле - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:15

Ямкові ремонти доріг повинні піти в минуле - Зеленський

Пропонуємо до обговорення:
Про це президент заявив під час заходу «Зшити України: безпека, будівництво, фінансування» в Києві.

Дивися повний текст Ямкові ремонти доріг повинні піти в минуле - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:16

Что делать с ямой/ямами?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:23

  sal написав:Что делать с ямой/ямами?

гиперлуп.... анбандлинг.... диджитализация... мне кажется любое слово подойдет...
svetoch-10
 
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Так, чого воровати тачками, треба зразу камазами.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:38

Re: Ямкові ремонти доріг повинні піти в минуле - Зеленський

Конкретизирую вопрос о концессии и конкретных вещах, как инженер - технолог:
При строительстве новых дорог будет ли предусмотрены новые "ништяшки" в виде и по примеру:
http://integral-russia.ru/2017/03/12/si ... budushhee/

Автоматических Зарядных станций и т.д.

Для перспективного "зелёного" Общественного транспорта, и пр.
Куритиба нам не достичь, но видеть свои перспективы?
Это не из пустого в порожнее.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:40

Re: Ямкові ремонти доріг повинні піти в минуле - Зеленський

Просто если Государство, как основной заказчик не видит перспективы в таких заказах, на базе отечественного производителя, то ...???
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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