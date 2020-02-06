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Ямкові ремонти доріг повинні
піти в минуле - Зеленський

Ямкові ремонти доріг повинні піти в минуле - Зеленський
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:15

Ямкові ремонти доріг повинні піти в минуле - Зеленський

Пропонуємо до обговорення:
Про це президент заявив під час заходу «Зшити України: безпека, будівництво, фінансування» в Києві.

Дивися повний текст Ямкові ремонти доріг повинні піти в минуле - Зеленський.
R2
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Что делать с ямой/ямами?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:23

  sal написав:Что делать с ямой/ямами?

гиперлуп.... анбандлинг.... диджитализация... мне кажется любое слово подойдет...
svetoch-10
 
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Так, чого воровати тачками, треба зразу камазами.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:38

Re: Ямкові ремонти доріг повинні піти в минуле - Зеленський

Конкретизирую вопрос о концессии и конкретных вещах, как инженер - технолог:
При строительстве новых дорог будет ли предусмотрены новые "ништяшки" в виде и по примеру:
http://integral-russia.ru/2017/03/12/si ... budushhee/

Автоматических Зарядных станций и т.д.

Для перспективного "зелёного" Общественного транспорта, и пр.
Куритиба нам не достичь, но видеть свои перспективы?
Это не из пустого в порожнее.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:40

Re: Ямкові ремонти доріг повинні піти в минуле - Зеленський

Просто если Государство, как основной заказчик не видит перспективы в таких заказах, на базе отечественного производителя, то ...???
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:02

  Kudrjavuy написав:Конкретизирую вопрос о концессии и конкретных вещах, как инженер - технолог:
При строительстве новых дорог будет ли предусмотрены новые "ништяшки" в виде и по примеру:
http://integral-russia.ru/2017/03/12/si ... budushhee/

Автоматических Зарядных станций и т.д.

Для перспективного "зелёного" Общественного транспорта, и пр.
Куритиба нам не достичь, но видеть свои перспективы?
Это не из пустого в порожнее.

Взагалі, запропонована ка_цапами технологія дуже дорога (будувати радіокабінки, встановлювати стовби, переобладнання електромобілів, ...). На багато дешевше було б збудувати по принципу індукційних плит. І щоб всі автобусні полоси були обладнанні такою технологією, а всі автобуси, якщо не електричні - відбиваючими екранами. Це відразу вирішить проблему заповненості полос для загальнокорестувацького транспорту. А сам процес заряджання через еНеФСі.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:05

  jeugen написав:
  Kudrjavuy написав:Конкретизирую вопрос о концессии и конкретных вещах, как инженер - технолог:
При строительстве новых дорог будет ли предусмотрены новые "ништяшки" в виде и по примеру:
http://integral-russia.ru/2017/03/12/si ... budushhee/

Автоматических Зарядных станций и т.д.

Для перспективного "зелёного" Общественного транспорта, и пр.
Куритиба нам не достичь, но видеть свои перспективы?
Это не из пустого в порожнее.

Взагалі, запропонована ка_цапами технологія дуже дорога (будувати радіокабінки, встановлювати стовби, переобладнання електромобілів, ...). На багато дешевше було б збудувати по принципу індукційних плит. І щоб всі автобусні полоси були обладнанні такою технологією, а всі автобуси, якщо не електричні - відбиваючими екранами. Це відразу вирішить проблему заповненості полос для загальнокорестувацького транспорту. А сам процес заряджання через еНеФСі.

Речь не о том!
1. Сама "дорога" должна иметь перспективы и ... дорожные развязки, переходы, ограждения, выходы, мосты, шумопоглощающие ограждения, полосы для грузового транспорта,....
2. Вложенные средства в концессию - должны быть востребованы и давать "прибыль".
Прежде всего за счёт эффективности. (Платить за дорогу или бензин?)
3. Я не трогаю, "чьё это" я объясняю, что "вітчизняне" может иметь куда большую эффективность, с разумным подходом.(я не придумываю гиперлуп - считаю перспективу развития)
4. Всё, "о чём Вы" - это, что "два пальца об асфальт", но на этапе строительства.
..............................................
По другому:
1. - что будет представлять "сама дорога"
2. - использование перспектив
3. -использование перспективных технологий(местных) строительства
4. - Заказчик(а поскольку Государству уже никто не верит исполнитель будет вынужден сам собирать деньги)
5. - кредитор
6.- исполнитель


К пониманию - единственная "дорога" в Украине, что я видел - это участок между Днепром и Песчанкой, что уже в конце 80х "стала убогой". Но именно она и сыграла ключевую роль "развития".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:07

Re: Ямкові ремонти доріг повинні піти в минуле - Зеленський

сегодня как раз попала на видео, где в Житомире на колиях в яму (лужу) засыпают асфальт и притаптывают ногой. Не знаю, тут можно ссылки?
intense
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:55

  intense написав:сегодня как раз попала на видео, где в Житомире на колиях в яму (лужу) засыпают асфальт и притаптывают ногой. Не знаю, тут можно ссылки?

Такое по всей Украине.
Причина банальна: дорожник получает З/П с коэффициентом большим при "несприятливих погодніх умовах".
Средства с топлива собранные с топлива "закончились" на этапе их администрирования.
(в народе: "вже вкрали")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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