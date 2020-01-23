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СБУ проводить обшуки у
Київметробуді та Укргазбанку

СБУ проводить обшуки у Київметробуді та Укргазбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:23

СБУ проводить обшуки у Київметробуді та Укргазбанку

Пропонуємо до обговорення:
Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Дивися повний текст СБУ проводить обшуки у Київметробуді та Укргазбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:23

А "будівників" шулявського мосту? вже 4-та доплата планується!!! Та проект 3-о рівневої розвязки був би і кращим і дешевшим.
jeugen
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