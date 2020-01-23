Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
Дивися повний текст СБУ проводить обшуки у Київметробуді та Укргазбанку.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 09:23
СБУ проводить обшуки у Київметробуді та Укргазбанку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст СБУ проводить обшуки у Київметробуді та Укргазбанку.
Додано: Сер 12 лют, 2020 09:23
А "будівників" шулявського мосту? вже 4-та доплата планується!!! Та проект 3-о рівневої розвязки був би і кращим і дешевшим.
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