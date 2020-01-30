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Виробники промпродукції
почали підвищувати ціни

Виробники промпродукції почали підвищувати ціни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:50

Виробники промпродукції почали підвищувати ціни

Пропонуємо до обговорення:
Ціни виробників промислової продукції в січні 2020 року порівняно з груднем 2019 року зросли на 2,5%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:51

Вчера вещали,что для промышленности подешевела электроэнергия.Где логическая связь.Или вещатели новости берут с потолка.
sena_2008atp
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