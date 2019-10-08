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Нові вимоги до маркування
продукції можуть негативно...

Нові вимоги до маркування продукції можуть негативно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:16

Нові вимоги до маркування продукції можуть негативно...

Пропонуємо до обговорення:
За вимогами ЄС українські виробники зобов'язані друкувати на упаковках одиниці вимірювань латиницею. На думку бізнес-спільноти, наказ Міністерства економіки, який згодом дозволив використовувати також і кирилицю призводить до плутанини і погіршення умов бізнесу.

Дивися повний текст Нові вимоги до маркування продукції можуть негативно вплинути на бізнес - ЄБА.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:16

Такое ощущение что европа только нашу продукцию и потребляет.
Мы же туда нифига не продаем. Зачем надрываться?
Кто продает, тот пусть и маркирует.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:17

Про наушники флешки и мобилки смешно. Мы молотки и лопаты хоть производим?
p_a_l
 
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