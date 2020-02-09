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Метро на Троєщину хочуть
почати будувати з "Вокзальної"

Метро на Троєщину хочуть почати будувати з "Вокзальної"
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:23

Метро на Троєщину хочуть почати будувати з "Вокзальної"

Пропонуємо до обговорення:
Доцільно почати будувати метро на Троєщину зі станції "Вокзальна". Таку думку висловив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Дивися повний текст Метро на Троєщину хочуть почати будувати з \"Вокзальної\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:23

От при***. Им бы лишь бы бабла напилить. Дотяните Троещину до Тараса Шевченка, а там стройте себе хоть на дачные поместья.

Перегрузка. Он наверно утром ни разу в общественном транспорте с Троещины на Претровку не выезжал. Особенно когда мост стоит.
p_a_l
 
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