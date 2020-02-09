Доцільно почати будувати метро на Троєщину зі станції "Вокзальна". Таку думку висловив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Дивися повний текст Метро на Троєщину хочуть почати будувати з \"Вокзальної\".
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Додано: Сер 12 лют, 2020 11:23
Метро на Троєщину хочуть почати будувати з "Вокзальної"
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Дивися повний текст Метро на Троєщину хочуть почати будувати з \"Вокзальної\".
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:23
От при***. Им бы лишь бы бабла напилить. Дотяните Троещину до Тараса Шевченка, а там стройте себе хоть на дачные поместья.
Перегрузка. Он наверно утром ни разу в общественном транспорте с Троещины на Претровку не выезжал. Особенно когда мост стоит.
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