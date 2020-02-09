Доцільно почати будувати метро на Троєщину зі станції "Вокзальна". Таку думку висловив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Дивися повний текст Метро на Троєщину хочуть почати будувати з \"Вокзальної\".
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Додано: Сер 12 лют, 2020 11:23
Метро на Троєщину хочуть почати будувати з "Вокзальної"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Метро на Троєщину хочуть почати будувати з \"Вокзальної\".
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:23
От при***. Им бы лишь бы бабла напилить. Дотяните Троещину до Тараса Шевченка, а там стройте себе хоть на дачные поместья.
Перегрузка. Он наверно утром ни разу в общественном транспорте с Троещины на Претровку не выезжал. Особенно когда мост стоит.
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:26
Метро на Виноградарь строят исключительно ради продажи квартир в новостройках, которые там возводят приближенные к КГГА застройщики.
Кому и какой смысл строить метро, дорогим, подземным способом, между уже существующими станциями? Его там не будет никогда! Пока не настанет отвественность мэра и депутатов за неэффективное использование бюджетных средств, хотя бы раз за 30 лет!
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:37
Re: Метро на Троєщину хочуть почати будувати з
Ну - логіка в цьому є - з"єднати всі три гілки метро на інших станціях . Плюс не так там і далеко одна від іншої . Бо розвантажувати треба хоч якось - якщо так буде і далі - то і на метро буде важко дістатися ...
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:20
Сейчас на Тараса с утра почти не влезть в сторону центра, так что правильно делают, что сначало пересадки, а потом уже строить в стороны
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:05
Re: Метро на Троєщину хочуть почати будувати з
Это нормально обеспечивать инфраструктурой в первую очередь вводимые в эксплуатацию дома. Во всем мире так делают. Заплатить дешевле за квартиру без норм транспортной развязки или парковки, а потом кричать вы нам должны, это по нашему .
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:09
Re: Метро на Троєщину хочуть почати будувати з
От хтось пам"ятає , як при Черновецькому будували метро на Теремки ? Теж ціна росла постійно , щось тормозили - але рухалося . Зараз вже скільки часу - не рухається взагалі нічого . Шулявський міст колись зроблять - буде не золотий навіть - діамантовий ... Про метро взагалі ...
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