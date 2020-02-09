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Метро на Троєщину хочуть
почати будувати з "Вокзальної"

Метро на Троєщину хочуть почати будувати з "Вокзальної"
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:23

Метро на Троєщину хочуть почати будувати з "Вокзальної"

Пропонуємо до обговорення:
Доцільно почати будувати метро на Троєщину зі станції "Вокзальна". Таку думку висловив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Дивися повний текст Метро на Троєщину хочуть почати будувати з \"Вокзальної\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:23

От при***. Им бы лишь бы бабла напилить. Дотяните Троещину до Тараса Шевченка, а там стройте себе хоть на дачные поместья.

Перегрузка. Он наверно утром ни разу в общественном транспорте с Троещины на Претровку не выезжал. Особенно когда мост стоит.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:26

Метро на Виноградарь строят исключительно ради продажи квартир в новостройках, которые там возводят приближенные к КГГА застройщики.
Кому и какой смысл строить метро, дорогим, подземным способом, между уже существующими станциями? Его там не будет никогда! Пока не настанет отвественность мэра и депутатов за неэффективное использование бюджетных средств, хотя бы раз за 30 лет!
eduard_k
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:37

Re: Метро на Троєщину хочуть почати будувати з

Ну - логіка в цьому є - з"єднати всі три гілки метро на інших станціях . Плюс не так там і далеко одна від іншої . Бо розвантажувати треба хоч якось - якщо так буде і далі - то і на метро буде важко дістатися ...
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:20

  p_a_l написав:От при***. Им бы лишь бы бабла напилить. Дотяните Троещину до Тараса Шевченка, а там стройте себе хоть на дачные поместья.

Перегрузка. Он наверно утром ни разу в общественном транспорте с Троещины на Претровку не выезжал. Особенно когда мост стоит.
Сейчас на Тараса с утра почти не влезть в сторону центра, так что правильно делают, что сначало пересадки, а потом уже строить в стороны
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:05

Re: Метро на Троєщину хочуть почати будувати з

  eduard_k написав:Метро на Виноградарь строят исключительно ради продажи квартир в новостройках, которые там возводят приближенные к КГГА застройщики.
Кому и какой смысл строить метро, дорогим, подземным способом, между уже существующими станциями?

Это нормально обеспечивать инфраструктурой в первую очередь вводимые в эксплуатацию дома. Во всем мире так делают. Заплатить дешевле за квартиру без норм транспортной развязки или парковки, а потом кричать вы нам должны, это по нашему :mrgreen: .
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:09

Re: Метро на Троєщину хочуть почати будувати з

От хтось пам"ятає , як при Черновецькому будували метро на Теремки ? Теж ціна росла постійно , щось тормозили - але рухалося . Зараз вже скільки часу - не рухається взагалі нічого . Шулявський міст колись зроблять - буде не золотий навіть - діамантовий ... Про метро взагалі ...
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