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Метро на Троєщину хочуть
почати будувати з "Вокзальної"

Метро на Троєщину хочуть почати будувати з "Вокзальної"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 03:24

Re: Метро на Троєщину хочуть почати будувати з

  barakydabarakyda2013 написав:А что к Черниговской нельзя подтянуться? Конечная где то на Милославской. Хосподи, та не рыли бы туннель, протяните хоть наземное

Можно конечно. И даже не к Черниговской, а к Дарнице-Левобережной. Вдоль жд ветки не зря место оставили еще с брежневских времен, планировалось сделать скоростную линию трамвая с Троещины аж до метро Позняки. Там всего по прямой где то 15-20 км, максимум.
И, как правильно говорите, рыть ничего не надо, ровняй, насыпь шебня, положи рельсы и поставь шумовой забор.
Даже если взять за базу стоимость постройки 1 км электрифицированного ж/д пути (а это точно дороже чем трамвайного, то нужно вложить всего каких то 15-20 миллионов евро, ведь ориентировочная стоимость строительства 1 км железнодорожных путей составляет 1 миллион евро.

Накинем еще 50 процентов на обустройство остановок и прилегающей территории и получим максимум 30 млн евро, что в нац.валюте составит примерно 800 миллионов гривень. И по срокам там за полгода-год все построить можно.

А теперь вспоминаем стоимость постройки пешеходного мостика "витальки" и реконструкции шулявского путепровода, ведь мостами их язык не поворачивается назвать).

И понимаем, КАКОВ там объем воровства и почему ни один транспортный проект из упомянутых выше, до выборов точно не будет закончен.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 04:32

  barakydabarakyda2013 написав:А что к Черниговской нельзя подтянуться? Конечная где то на Милославской. Хосподи, та не рыли бы туннель, протяните хоть наземное! Выезжать надо в 6 утра, чтобы попасть к 8 в "новый свет/ правый берег", едешь утром как ничтожество и так же прешся ни живая ни мертвая назад! Я трачу 30 минут вечером только на переходе "золотые ворота" миллиметрами шеркаешь ноженьками НА другую ветку. Спасите жителей Троещину, дайте метро!


Честно говоря, проще переехать на Правый, чем проводить свою жизнь в дороге с/на Трою.
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