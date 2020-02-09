Додано: Чет 13 лют, 2020 03:24

barakydabarakyda2013 написав: А что к Черниговской нельзя подтянуться? Конечная где то на Милославской. Хосподи, та не рыли бы туннель, протяните хоть наземное А что к Черниговской нельзя подтянуться? Конечная где то на Милославской. Хосподи, та не рыли бы туннель, протяните хоть наземное

Можно конечно. И даже не к Черниговской, а к Дарнице-Левобережной. Вдоль жд ветки не зряеще с брежневских времен, планировалось сделать скоростную линию трамвая с Троещины аж до метро Позняки. Там всего по прямой где то 15-20 км, максимум.И, как правильно говорите, рыть ничего не надо, ровняй, насыпь шебня, положи рельсы и поставь шумовой забор.Даже если взять за базу стоимость постройки 1 км электрифицированногопути (а это точно дороже чем трамвайного, то нужно вложить всего каких то 15-20 миллионов евро, ведь ориентировочная стоимость строительства 1 км железнодорожных путей составляет 1 миллион евро.Накинем еще 50 процентов на обустройство остановок и прилегающей территории и получим максимум 30 млн евро, что в нац.валюте составит примерно 800 миллионов гривень. И по срокам там за полгода-год все построить можно.А теперь вспоминаем стоимость постройки пешеходного мостика "витальки" и реконструкции шулявского путепровода, ведь мостами их язык не поворачивается назвать).И понимаем, КАКОВ там объем воровства и почему ни один транспортный проект из упомянутых выше, до выборов точно не будет закончен.