Метро на Троєщину хочуть почати будувати з "Вокзальної"
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barakydabarakyda2013 написав:А что к Черниговской нельзя подтянуться? Конечная где то на Милославской. Хосподи, та не рыли бы туннель, протяните хоть наземное
Можно конечно. И даже не к Черниговской, а к Дарнице-Левобережной. Вдоль жд ветки не зря место оставили еще с брежневских времен, планировалось сделать скоростную линию трамвая с Троещины аж до метро Позняки. Там всего по прямой где то 15-20 км, максимум. И, как правильно говорите, рыть ничего не надо, ровняй, насыпь шебня, положи рельсы и поставь шумовой забор. Даже если взять за базу стоимость постройки 1 км электрифицированного ж/д пути (а это точно дороже чем трамвайного, то нужно вложить всего каких то 15-20 миллионов евро, ведь ориентировочная стоимость строительства 1 км железнодорожных путей составляет 1 миллион евро.
Накинем еще 50 процентов на обустройство остановок и прилегающей территории и получим максимум 30 млн евро, что в нац.валюте составит примерно 800 миллионов гривень. И по срокам там за полгода-год все построить можно.
А теперь вспоминаем стоимость постройки пешеходного мостика "витальки" и реконструкции шулявского путепровода, ведь мостами их язык не поворачивается назвать).
И понимаем, КАКОВ там объем воровства и почему ни один транспортный проект из упомянутых выше, до выборов точно не будет закончен.
barakydabarakyda2013 написав:А что к Черниговской нельзя подтянуться? Конечная где то на Милославской. Хосподи, та не рыли бы туннель, протяните хоть наземное! Выезжать надо в 6 утра, чтобы попасть к 8 в "новый свет/ правый берег", едешь утром как ничтожество и так же прешся ни живая ни мертвая назад! Я трачу 30 минут вечером только на переходе "золотые ворота" миллиметрами шеркаешь ноженьками НА другую ветку. Спасите жителей Троещину, дайте метро!
Честно говоря, проще переехать на Правый, чем проводить свою жизнь в дороге с/на Трою.
barakydabarakyda2013 написав:А что к Черниговской нельзя подтянуться? Конечная где то на Милославской. Хосподи, та не рыли бы туннель, протяните хоть наземное! Выезжать надо в 6 утра, чтобы попасть к 8 в "новый свет/ правый берег", едешь утром как ничтожество и так же прешся ни живая ни мертвая назад! Я трачу 30 минут вечером только на переходе "золотые ворота" миллиметрами шеркаешь ноженьками НА другую ветку. Спасите жителей Троещину, дайте метро!
Честно говоря, проще переехать на Правый, чем проводить свою жизнь в дороге с/на Трою.
Это не работает. Всю Троещину не переселить. Просто некуда, да и какое-то странное решение вопроса. Все равно решат вопрос с метро.
barakydabarakyda2013 написав:А что к Черниговской нельзя подтянуться? Конечная где то на Милославской. Хосподи, та не рыли бы туннель, протяните хоть наземное! Выезжать надо в 6 утра, чтобы попасть к 8 в "новый свет/ правый берег", едешь утром как ничтожество и так же прешся ни живая ни мертвая назад! Я трачу 30 минут вечером только на переходе "золотые ворота" миллиметрами шеркаешь ноженьками НА другую ветку. Спасите жителей Троещину, дайте метро!
Честно говоря, проще переехать на Правый, чем проводить свою жизнь в дороге с/на Трою.
Это не работает. Всю Троещину не переселить. Просто некуда, да и какое-то странное решение вопроса. Все равно решат вопрос с метро.
dotster написав:rjkz по вашей логике проще отключить метро. Пусть каждый работает в своем районе ни или перезжает при смене работы. Зачем дотировать это предприятия с денег(ПДФО) тех же жителей троещины
То десь так воно і є. Якщо при кожному будівництві/реконструкції на маєтки можновладців йде близько 50% кошторису
dotster написав:rjkz по вашей логике проще отключить метро. Пусть каждый работает в своем районе ни или перезжает при смене работы. Зачем дотировать это предприятия с денег(ПДФО) тех же жителей троещины
Там логика другая, когда покупали, то транспортную ситуацию видели - и все понимали
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dotster написав:rjkz по вашей логике проще отключить метро. Пусть каждый работает в своем районе ни или перезжает при смене работы. Зачем дотировать это предприятия с денег(ПДФО) тех же жителей троещины
, не, проще не жить на трое, чем дождаться там метро. это не логика - это жизненное наблюдение