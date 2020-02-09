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Метро на Троєщину хочуть почати будувати з "Вокзальної"
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:47
warlamp написав:
Метро на Трою - это замшелый атрибут , который достают из пыльного ящика стола накануне выборов. И кладут обратно по завершении оных.
Это точно, как раз выборы мэра скоро
Есть вопросы - в личку!
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Додано: Чет 13 лют, 2020 12:53
ssnet написав: eduard_k написав:
Метро на Виноградарь строят исключительно ради продажи квартир в новостройках, которые там возводят приближенные к КГГА застройщики.
Кому и какой смысл строить метро, дорогим, подземным способом, между уже существующими станциями?
Это нормально обеспечивать инфраструктурой в первую очередь вводимые в эксплуатацию дома. Во всем мире так делают. Заплатить дешевле за квартиру
без норм транспортной развязки или парковки, а потом кричать вы нам должны, это по нашему
.
Ну я бы так не сказала, в Варшавском однушки на этапе котлована от ляма гривен стоят. Это дешево???
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