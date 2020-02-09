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Метро на Троєщину хочуть
почати будувати з "Вокзальної"

Метро на Троєщину хочуть почати будувати з "Вокзальної"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:47

  warlamp написав:Метро на Трою - это замшелый атрибут , который достают из пыльного ящика стола накануне выборов. И кладут обратно по завершении оных.

Это точно, как раз выборы мэра скоро :D
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:53

  ssnet написав:
  eduard_k написав:Метро на Виноградарь строят исключительно ради продажи квартир в новостройках, которые там возводят приближенные к КГГА застройщики.
Кому и какой смысл строить метро, дорогим, подземным способом, между уже существующими станциями?

Это нормально обеспечивать инфраструктурой в первую очередь вводимые в эксплуатацию дома. Во всем мире так делают. Заплатить дешевле за квартиру без норм транспортной развязки или парковки, а потом кричать вы нам должны, это по нашему :mrgreen: .

Ну я бы так не сказала, в Варшавском однушки на этапе котлована от ляма гривен стоят. Это дешево???
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