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Метро на Троєщину хочуть почати будувати з "Вокзальної"
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Додано: Чет 13 лют, 2020 12:47
warlamp написав:
Метро на Трою - это замшелый атрибут , который достают из пыльного ящика стола накануне выборов. И кладут обратно по завершении оных.
Это точно, как раз выборы мэра скоро
Есть вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Чет 13 лют, 2020 12:53
ssnet написав: eduard_k написав:
Метро на Виноградарь строят исключительно ради продажи квартир в новостройках, которые там возводят приближенные к КГГА застройщики.
Кому и какой смысл строить метро, дорогим, подземным способом, между уже существующими станциями?
Это нормально обеспечивать инфраструктурой в первую очередь вводимые в эксплуатацию дома. Во всем мире так делают. Заплатить дешевле за квартиру
без норм транспортной развязки или парковки, а потом кричать вы нам должны, это по нашему
.
Ну я бы так не сказала, в Варшавском однушки на этапе котлована от ляма гривен стоят. Это дешево???
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vetka
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:05
vetka Так цена ж зависит не только от транспорта, там еще материалы, виды вокруг, качество проекта...
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:17
omb написав:vetka
Так цена ж зависит не только от транспорта, там еще материалы, виды вокруг, качество проекта...
При старте продаж лет пять назад однушки стартовали от 600 тыс, когда рядом повестивили борды с буквой М - они сразу стали стоить лям. Никаких видов, качества и тд там особо нет. А вот выехать из Виноградаря уже очень сложно.
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vetka
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Додано: Чет 13 лют, 2020 20:08
vetka написав: omb написав:vetka
Так цена ж зависит не только от транспорта, там еще материалы, виды вокруг, качество проекта...
При старте продаж лет пять назад однушки стартовали от 600 тыс, когда рядом повестивили борды с буквой М - они сразу стали стоить лям. Никаких видов, качества и тд там особо нет. А вот выехать из Виноградаря уже очень сложно.
Веник всегда был дешевым районом, и именно по причине транспорта.
Сейчас фактор, влияющий на дешевизну, уходит. Поэтому и цены и спрос растут. Когда метро зафункционирует, цена вырастет еще больше. Потому что метро - один из главных факторов, влияющих на цену аренды, а если есть высокие ожидания дохода, то есть и спрос, который в свою очередь ведет к росту цены.
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rjkz
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Додано: Пон 17 лют, 2020 21:17
rjkz написав: dotster написав:rjkz
по вашей логике проще отключить метро. Пусть каждый работает в своем районе ни или перезжает при смене работы. Зачем дотировать это предприятия с денег(ПДФО) тех же жителей троещины
, не, проще не жить на трое, чем дождаться там метро. это не логика - это жизненное наблюдение
С этим не поспоришь. Но проблему я озвучил выше. Не могут все жители Троещины, а это сотни тысяч людей "просто не жить на трое". Как это сделать?
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SMOKE
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Додано: Вів 18 лют, 2020 03:14
SMOKE написав: rjkz написав: dotster написав:rjkz
по вашей логике проще отключить метро. Пусть каждый работает в своем районе ни или перезжает при смене работы. Зачем дотировать это предприятия с денег(ПДФО) тех же жителей троещины
, не, проще не жить на трое, чем дождаться там метро. это не логика - это жизненное наблюдение
С этим не поспоришь. Но проблему я озвучил выше. Не могут все жители Троещины, а это сотни тысяч людей "просто не жить на трое". Как это сделать?
Так именно не сделать, но каждый сам решает.
Но если свою жизнь превратить в непонятно что и верить, что "вот-вот и..." то лучше переехать на ПБ.
А вообще, логично-бы- было создавать рабочие места на ТРое.
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rjkz
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