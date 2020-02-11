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Коболєв назвав дві умови відкриття ринку газу для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 11:51
Пропонуємо до обговорення:
Ринок газу для населення може запрацювати, якщо виконати дві умови: дозволити громадянам змінювати постачальника незалежно від наявності боргів і заборонити облгазам відключати споживача протягом року після переходу.
Дивися повний текст Коболєв назвав дві умови відкриття ринку газу для населення
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R2
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Додано: Сер 12 лют, 2020 11:51
Если потребителя не отключать, то потребитель платить и не будет))
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mvi
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