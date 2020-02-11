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Коболєв назвав дві умови відкриття
ринку газу для населення

Коболєв назвав дві умови відкриття ринку газу для населення
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:51

Коболєв назвав дві умови відкриття ринку газу для населення

Пропонуємо до обговорення:
Ринок газу для населення може запрацювати, якщо виконати дві умови: дозволити громадянам змінювати постачальника незалежно від наявності боргів і заборонити облгазам відключати споживача протягом року після переходу.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:51

Если потребителя не отключать, то потребитель платить и не будет))
mvi
 
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