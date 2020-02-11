Середня заробітна плата топ-менеджера становить 5419 $, верхній рівень 9800 $.
Дивися повний текст До $14 000 на місяць: Скільки заробляють топ-менеджери в українському IT (огляд).
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Додано: Сер 12 лют, 2020 13:53
До $14 000 на місяць: Скільки заробляють топ-менеджери в...
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Дивися повний текст До $14 000 на місяць: Скільки заробляють топ-менеджери в українському IT (огляд).
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:54
Есть знакомые, которые в Киеве в удачный месяц официально зарабатывают 10-15 тысяч долларов, но таких людей очень мало, один из 10 тысяч, наверное. Большинство же населения, даже будучи спецами в своей сфере, зарабатывает в диапазоне 400-800 долларов в месяц. Это печально :(
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