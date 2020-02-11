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До $14 000 на місяць: Скільки
заробляють топ-менеджери в...

До $14 000 на місяць: Скільки заробляють топ-менеджери в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:53

До $14 000 на місяць: Скільки заробляють топ-менеджери в...

Пропонуємо до обговорення:
Середня заробітна плата топ-менеджера становить 5419 $, верхній рівень 9800 $.

Дивися повний текст До $14 000 на місяць: Скільки заробляють топ-менеджери в українському IT (огляд).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:54

Есть знакомые, которые в Киеве в удачный месяц официально зарабатывают 10-15 тысяч долларов, но таких людей очень мало, один из 10 тысяч, наверное. Большинство же населения, даже будучи спецами в своей сфере, зарабатывает в диапазоне 400-800 долларов в месяц. Это печально :(
ivantaynov
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