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До $14 000 на місяць: Скільки
заробляють топ-менеджери в...

До $14 000 на місяць: Скільки заробляють топ-менеджери в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:53

До $14 000 на місяць: Скільки заробляють топ-менеджери в...

Пропонуємо до обговорення:
Середня заробітна плата топ-менеджера становить 5419 $, верхній рівень 9800 $.

Дивися повний текст До $14 000 на місяць: Скільки заробляють топ-менеджери в українському IT (огляд).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:54

Есть знакомые, которые в Киеве в удачный месяц официально зарабатывают 10-15 тысяч долларов, но таких людей очень мало, один из 10 тысяч, наверное. Большинство же населения, даже будучи спецами в своей сфере, зарабатывает в диапазоне 400-800 долларов в месяц. Это печально :(
ivantaynov
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:16

В прошлом году было не плохо а в этом что-то как-то кот наплакал. Хотя сфера не та но фриланс же.
Эта коммуналка вообще людей придавила не хотят ничего заказывать.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:17

Речь идёт о топ менеджерах. Я например знаю одну компанию, в которой работает моя супруга - она менеджер среднего звена, и, живя в провинции, получает официально 2000 у.е. хотя место жительства значения не имеет, в Киеве она столько же получала бы... Так вот, она менеджер СРЕДНЕГО звена, а топы где то 3000+ и получают.
anatoliy2202
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:37

Нда... а рядовые программисты концы с концами еле сводят. Аренда квартиры, жена, ребёнок, бешенная коммуналка и в итоге в конце месяца зияющая дыра в кармане.
sagodev
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:14

Re: До $14 000 на місяць: Скільки заробляють топ-менеджери в

Программист жалующийся на дороговизну коммуналки - это что-то новое.
Giroi
 
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