Середня заробітна плата топ-менеджера становить 5419 $, верхній рівень 9800 $.
Дивися повний текст До $14 000 на місяць: Скільки заробляють топ-менеджери в українському IT (огляд).
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Додано: Сер 12 лют, 2020 13:53
До $14 000 на місяць: Скільки заробляють топ-менеджери в...
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Дивися повний текст До $14 000 на місяць: Скільки заробляють топ-менеджери в українському IT (огляд).
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:54
Есть знакомые, которые в Киеве в удачный месяц официально зарабатывают 10-15 тысяч долларов, но таких людей очень мало, один из 10 тысяч, наверное. Большинство же населения, даже будучи спецами в своей сфере, зарабатывает в диапазоне 400-800 долларов в месяц. Это печально :(
Додано: Сер 12 лют, 2020 18:16
В прошлом году было не плохо а в этом что-то как-то кот наплакал. Хотя сфера не та но фриланс же.
Эта коммуналка вообще людей придавила не хотят ничего заказывать.
Додано: Сер 12 лют, 2020 18:17
Речь идёт о топ менеджерах. Я например знаю одну компанию, в которой работает моя супруга - она менеджер среднего звена, и, живя в провинции, получает официально 2000 у.е. хотя место жительства значения не имеет, в Киеве она столько же получала бы... Так вот, она менеджер СРЕДНЕГО звена, а топы где то 3000+ и получают.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:37
Нда... а рядовые программисты концы с концами еле сводят. Аренда квартиры, жена, ребёнок, бешенная коммуналка и в итоге в конце месяца зияющая дыра в кармане.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:14
Re: До $14 000 на місяць: Скільки заробляють топ-менеджери в
Программист жалующийся на дороговизну коммуналки - это что-то новое.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:10
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:29
Позарез нужны бабки - езжайте работать в Кремниевую Долину. Если с IQ туговато - то в Силиконовую Долину.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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