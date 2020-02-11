|
|
В КМДА назвали строки впровадження 4G у метро
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:17
Пропонуємо до обговорення:
Інтернет 4G на перших станціях метро має з’явитися вже навесні.
Дивися повний текст В КМДА назвали строки впровадження 4G у метро
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93440
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:17
а где станция метро Троещинская? почему ее не включили в план
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3768
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:26
Впровадження 4G у метро – це питання національного масштабу.
-
pogorelets
-
-
- Повідомлень: 388
- З нами з: 16.07.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4
|183
|
Сер 12 лют, 2020 14:20
omb
|
|2
|222
|
Вів 11 лют, 2020 11:50
xio13
|
|0
|96
|
Вів 11 лют, 2020 07:10
R2