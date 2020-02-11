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В КМДА назвали строки
впровадження 4G у метро

В КМДА назвали строки впровадження 4G у метро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:17

В КМДА назвали строки впровадження 4G у метро

Пропонуємо до обговорення:
Інтернет 4G на перших станціях метро має з’явитися вже навесні.

Дивися повний текст В КМДА назвали строки впровадження 4G у метро.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:17

а где станция метро Троещинская? почему ее не включили в план
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:26

Впровадження 4G у метро – це питання національного масштабу.
pogorelets
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