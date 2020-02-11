Інтернет 4G на перших станціях метро має з’явитися вже навесні.
Дивися повний текст В КМДА назвали строки впровадження 4G у метро.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:17
В КМДА назвали строки впровадження 4G у метро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В КМДА назвали строки впровадження 4G у метро.
Додано: Сер 12 лют, 2020 20:50
Re: В КМДА назвали строки впровадження 4G у метро
Конечно! А разве Вы не согласны ? Лично я считаю, что метрополитен настолько нагло стал в позу и не хотел пускать операторов на свою территорию, пока ему не занесут чемодан с баблом, что это действительно уже говорит о "национальном масштабе" коррупции, которая поразила все органы власти в стране.
|