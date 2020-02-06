RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Укравтодорі повідомили,
як проходитиме анонсоване...

В Укравтодорі повідомили, як проходитиме анонсоване...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:30

В Укравтодорі повідомили, як проходитиме анонсоване...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков.

Дивися повний текст В Укравтодорі повідомили, як проходитиме анонсоване масштабне будівництво доріг.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93440
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:31

І знову все розкопають і закопають, і гроші разкладуть. Скоро на всіх дорогах глобальні пробки, вже прямо з весни.
pogorelets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 388
З нами з: 16.07.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінсоцполітики повідомили про зростання середньої пенсії
R2 » Сер 12 лют, 2020 14:31
1 20
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 14:31
sena_2008atp
Майже 10% ВВП: у Нацбанку повідомили, скільки потрібно...
R2 » Пон 10 лют, 2020 09:20
2 134
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 09:59
Вкладчик1234
В "Нафтогазі" повідомили, що тримає тарифи на електрику... 1, 2
R2 » Сер 05 лют, 2020 17:33
18 960
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 18:59
Sam17a

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9157)
12.02.2020 15:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.