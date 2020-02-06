Про це заявив голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков.
Дивися повний текст В Укравтодорі повідомили, як проходитиме анонсоване масштабне будівництво доріг.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 14:30
В Укравтодорі повідомили, як проходитиме анонсоване...
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Дивися повний текст В Укравтодорі повідомили, як проходитиме анонсоване масштабне будівництво доріг.
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:31
І знову все розкопають і закопають, і гроші разкладуть. Скоро на всіх дорогах глобальні пробки, вже прямо з весни.
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